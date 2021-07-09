تسجيل 16 الفا و596 إصابة و 146 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الجمعة 9 تموز/يوليو)، عن تسجيل 16 الفا و596 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 3 ملايين و344 الفا و122 شخصا.

وأضافت أن ألف و759 اشخاص من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 3 آلاف و506 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ مليوني و995 الفا و195 شخصا لغاية الآن.

ولفت التقرير الى تطعيم 4 ملايين و529 الفا و845 اشخاص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى مليونان و 128 ألفا و850 اشخاص الجرعة الثانية، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 6 ملایین و658 آلاف و695 جرعة.

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