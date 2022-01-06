تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين و47 الف شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة أعلنت في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الخمیس الى 131 الفا و802 اشخاص.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل ألف و579شخصا إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و203 الاف و46 شخصا.

وأضافت أن الفين و 209 اشخاص من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات. وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و47 الفا و 528 شخصا لغاية الآن.

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