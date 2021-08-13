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١٣‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٤:١١ م

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم یهنئ نادي برسبوليس

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم یهنئ نادي برسبوليس

بعث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم رسالة تهنئة إلى رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم هنأ فيها نادي برسبوليس على فوزه ببطولة الدوري الممتاز.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه عقب بطولة فريق برسبوليس في الموسم العشرين من الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم شكر رئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم جميع المعنيين والمشجعين بهذا النادي وهنأهم.

وكتب "جيوفاني إنفانتينو" في رسالته إلى شهاب الدين عزيزي خادم: "اغتنم هذه الفرصة لأتقدم بخالص التهنئة لفريق برسيبوليس الذي فاز بالبطولة للمرة الخامسة على التوالي".

و اضاف أود نيابة عن عائلة كرة القدم الكبيرة أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر نادي بيرسيبوليس والاتحاد الإيراني لكرة القدم لمساهمتهما في نشر رسالة ايجابية لكرة القدم.

/انتهى/

رمز الخبر 1916949
https://ar.mehrnews.com/news/1916949/

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