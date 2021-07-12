مصر تستعد لتصنيع لقاح سبوتينك الروسي المضاد لكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت مستشارة وزير الصحة للأبحاث، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أنه خلال شهر أغسطس المقبل سيكون هناك تغطية كبيرة لأنواع عديدة من اللقاحات للعديد من دول العالم.

وأكدت الدكتورة عاصم، أن انطلاق موجة الإصابات بفيروس كورونا من أوروبا ساعد وزارة الصحة والجهات المساعدة لها في كيفية التعامل معها من خلال مشاهدة التجربة ونقل خبراتها من تلك البلاد.

وأضافت "عاصم"؛، أن العامل الوحيد للسيطرة على تلك الوباءات الفيروسية هو توفر لقاحات آمنة وفعالة، مشيرة إلى أن مصر تلاحق كورونا بالعديد من أنواع اللقاحات التي توفرها للمواطنين.

المصدر: أهل مصر

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