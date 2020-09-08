اللقاح الروسي المضاد لكورونا للتداول العام ونظيره الصيني في معرض بكين التجاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن سبوتنيك أن وزارة الصحة الروسية أعلنت مساء الاثنين، في بيان لها أنه "سيتم إطلاق الدفعة الأولى من اللقاح الروسي الجديد ضد فيروس كورونا المستجد، الذي تم تطويره في مركز "غاماليا" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي، بعد قيام هيئة حماية المستهلك الروسية بالتأكد من جودته، للتداول العام".

ولفت البيان إلى أنه سيتم تسليم الدُفعات الأولى من اللقاح إلى المناطق في المستقبل القريب.

وفي ذات السياق عرضت الصين، باكورة إنتاجها من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك بمعرض بكين للتجارة.

وعُرضت عينات من لقاحين من إنتاج شركتي "سينوفاك بيوتك" و"سينوفارم" على أمل أن يمكن طرحهما في الأسواق بعد الانتهاء من المرحلة الثالة من التجارب عليهما بنهاية العام الجاري.

وقال ممثل لشركة سينوفاك لوكالة فارنس برس إن شركته أكملت تشييد مصنع يمكنه إنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح سنوياً.

ويدخل اللقاحان الصينيان ضمن عشرة لقاحات أخرى على مستوى العالم دخلت جميعها المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب الطبية تمهيداً لاعتمادها رسمياً وطرحها للاستخدام بشكل عام.