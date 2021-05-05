لقاح "رازي كوفو بارس" بعد انتهاء الاختبار السريري سيصل مرحلة الانتاج الوفير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال فلاح مهرآبادي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء حول احدث الاوضاع المتعلقة بلقاح "رازي كوفو بارس": انه تم تطعيم جميع متطوعي المرحلة الاولى البالغ عددهم 133 بالجرعتين الاولى والثانية كما تلقى 28 من المتطوعين الجرعة الثالثة اي الاستنشاقية.

واضاف: ان التقارير الواردة تشير الى وتيرة جيدة لهذا اللقاح عدا بعض الاعراض الخفيفة مثل الالم البسيط في مكان التطعيم او القليل من الصداع ولحسن الحظ لم تحدث اي مشكلة خاصة من حيث الانزيمات الكبدية.

واوضح بانه سيتم اليوم عقد اجتماع لدراسة وتقييم مستوى الامان الذي يوفره اللقاح للمرحلة الثانية من الاختبار واضاف: سيتم الاعلان عن نتائج الامان الذي يوفره اللقاح بعد الاجتماع علما بان التقارير الواصلة لغاية الان تفيد بان النتائج جاءت وفقا للتوقعات وكانت جيدة جدا.

واشار فلاح مهرآبادي الى ان عدد المتطوعين المتقدمين لمرحلتي الاختبار السريري بلغ لغاية يوم امس 6800 شخص وقال: انه وبعد الحصول على التراخيص اللازمة سيتم البدء بتطعيم المتطوعين في المرحلة الثانية للاختبار السريري.

وصرح بان لقاح "رازي كوفو بارس" سيدخل مرحلة الانتاج الوفير فقط في حالة انجاز جميع المراحل السريرية ومنها المرحلة الثالثة بنجاح.

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