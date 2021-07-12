ايران تقوم بدور اساسي في دعم السلام بين الافغان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن خلال كلمة لها في ندوة افتراضية في باكستان اليوم الاثنين، أشارت مسعود إلى أن "تحركات داعش الارهابية في افغانستان وموقف واشنطن قبال التطورات الراهنة ومصير اللاجئين الافغان، تعتبر من اهم الهواجس التي تشغل بال المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية".

وكما اضافت، ان طهران تقوم بدور اساسي في سياق دعم السلام بين الافغان، كما تحرص على تعزيز التعاون بين القادة الاقليميين مثل الصين وروسيا بهذا الصدد.

وتابعت الدبلوماسية الباكستانية، ان ايران تستخدم اساليب عقلانية وجديدة للدفع بعملية السلام في افغانستان؛ وبادرت مؤخرا الى استضافة اجتماع الحوار بين الافغان بمشاركة وفد من جماعة طالبان.

واردفت، انه بالرغم من ظروف الحظر الاقتصادي الصعبة، لكن الجمهورية الاسلامية الايرانية تستضيف ملايين اللاجئين الافغانيين على اراضيها؛ مؤكدة ان استمرار هذا الوضع سيؤدي الى تداعيات سلبية في هذا البلد وعليه فإن طهران تراهن على احلال السلام داخل افغانستان واتاحة الفرص من اجل عودة هؤلاء اللاجئين الى وطنهم الام./انتهى/