إيران تشارك في اجتماع دول الجوار الافغاني في طشقند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يضم هذا الاجتماع ممثلين عن ايران والصين وباكستان وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان، وسيتزامن، حسب وكالة الاذاعة الافغانية (افا)، مع اجتماع مرتقب لمجلس الامن الدولي حول افغانستان.

ويشار ان حركة طالبان تقدمت على الدوام بطلب المشاركة في كافة الاجتماعات الاقليمية والدولية التي تناقش الوضع في افغانستان، لكن هذه المطالب لقيت رفضا من جانب المؤسسات والدول المنظمة، وذلك لانه لم تعلن اي دولة لحد الان الاعتراف رسميا بسيادة طالبان على افغانستان.

والجدير بالذكر، ان اجتماع طشقند الحالي يهدف الى تعزيز التعاون المتبادل من اجل تحسين الوضع في افغانستان وارساء السلام والاستقرار المستديم والمساهمة في ايصال المساعدات الانسانية الى الشعب الافغاني.

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