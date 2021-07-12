اصدار الحكم بحق منفذي الانقلاب "باسم عوض الله" و "حسن بن زايد"

وأفادة وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة سبوتنك، محكم أمن الوطني الأردنية حكمت اليوم على "باسم عوض الله" و "شريف حسن بن زايد" منفذي الانقلاب.

وحكمت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الإثنين، بالأشغال المؤقتة 15 عاما بحق باسم عوض الله، المتهم الأول في القضية المعروفة باسم قضية الفتنة.

وقضت كذلك على المتهم الثاني حسن بالوضع بالأشغال المؤقتة 15 عاما، كما حكمت بحبسه سنة وغرامة ألف دينار عن تهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.

وبينت هيئة المحكمة تفاصيل قضية الفتنة قائلة إن المتهمين سعيا لزعزعة استقرار المملكة، وبعد أن وضعت أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام تأكد ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك، مشيرة إلى أن أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة. /انتهى/