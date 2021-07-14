رئيس المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك يهنئ رئيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نقلا عن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في البوسنة والهرسك، أن رئيس المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك، بعث رسالة إلى الرئيس الإيراني المنتخب حجة الإسلام رئيسي، يهنئه خلالها بالفوز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، متمنياً له التوفيق في منصبه الجديد.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك في رسالته: "أعتقد أن العلاقات الطيبة والودية بين البوسنة والهرسك والجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتوسع خلال فترة رئاستكم، وستكون هذه العلاقات مفيدة لمواطني البلدين، كما ستساهم في احلال السلام والاستقرار في العالم"./انتهى/