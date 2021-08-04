رئيسي: إيران تدعم وحدة اراضي الدول والدفاع عن المظلومين في العالم

وخلال استقباله وزيرة خارجية البوسنة والهرسك بيسرا توركوفيتش في طهران مساء الثلاثاء اكد الرئيس رئيسي السياسات المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية في دعم وحدة اراضي الدول والدفاع عن المظلمين في العالم وقال: ان نهجنا هو صون الامن وتحقيق الرخاء في جميع المناطق.

ووصف رئيس الجمهورية علاقات التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والبوسنة والهرسك بانها ودية ومتجذرة وعميقة واضاف: ان ارضية التعاون والتبادل الاقتصادي الواسع بين الطرفين متوفرة حيث ينبغي التعرف على هذه الطاقات وتفعيلها في سياق تحقيق مصالح الشعبين.

وتابع الرئيس رئيسي: للاسف ان الكثير من الاجراءات التي تجري في العالم اليوم مناقضة لحقوق الانسان وان هذه الاجراءات تجري غالبا من قبل من يحملون على الظاهر راية حقوق الانسان ويدّعون الدفاع عنها.

من جانبها هنأت وزيرة خارجية البوسنة والهرسك خلال اللقاء انتخاب آية الله رئيسي رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية وقالت: اننا نثمن على الدوام مواقف ودعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لنا ونحن على استعداد للمزيد من تعزيز العلاقات معها.

واضافت توركوفيتش: ان البوسنة تقف وتدعم الجمهورية الاسلامية الايرانية على الصعيد العالمي.

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