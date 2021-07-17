الاجدر بالأميركان الاهتمام بشأنهم الداخلي بدل إطلاق المسرحيات والتهم/199 وفاة بكورونا

ظريف: الاجدر بالأميركان الاهتمام بشأنهم الداخلي بدل إطلاق المسرحيات والتهم

دعا وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر يوم الجمعة، ردا على الاتهامات الأخيرة للمسؤولين الأمريكيين ضد الجمهورية الإسلامية، الادارة الأمريكية بأن تهتم بأمورها بدل تقديم الاستعراضات.

يوم الجمعة؛ رئيس السلطة القضائية يزور عدة مراجع ومسولين في مدينة قم المقدسة

قام رئيس السلطة القضائية بزيارة يوم الجمعة الى مدينة قم المقدسة (جنوب طهران) التقى الى جانب المرجع سبحاني عدة مراجع ومسولين في المدينة.

مع روسيا وتركيا واذربيجان؛ وزير الاتصالات الايراني يعلن عن توقيع اتفاق لانشاء اسواق اقليمية مشتركة

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي بانه تم خلال الاعوام الماضية بذل الكثير من الجهود لانشاء اسواق اقليمية مشتركة ورسم قواعد قانونية اقليمية اثمرت عن توقيع اتفاقيات مع روسيا وتركيا وجمهورية اذربيجان.

أحد مؤلفي موسوعة الحياة؛ قائد الثورة والرئيس المنتخب يعزيان بوفاة الاستاذ حكيمي

عزى قائد الثورة الاسلامية آية الله السید علي خامنئي بوفاة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ علي حكيمي، أحد مؤلفي موسوعة الحياة.

غريب أبادي: لولا تضحياتنا لكان الأوروبيون يلاحقون تجار المخدرات في شوارعهم

صرح السفير الإيراني والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب ابادي، في إشارة إلى استشهاد ثلاثة من ضباط شرطة مكافحة المخدرات الايرانيين، أن معالجة معضلة المخدرات مسؤولية عالمية.

الصحة الايرانية: تسجيل ما يزيد عن 21 ألف إصابة و 199 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 21885 إصابة و199 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغ أكثر من 7 ملايين و 938 ألف جرعة.

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