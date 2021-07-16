تسجيل ما يزيد عن 21 ألف إصابة و 199 وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 21885 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و 485 ألفا و 940 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2410 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 4135 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و 101 ألفا و 618 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 199 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 86791 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 5،688،452 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 2،249،811 الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 7،938،263 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 24 مليونا و892 ألفا و912 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 169 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 166 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 113 مدينة.

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