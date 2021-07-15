وصول رفات 43 شهيدا من شهداء الدفاع المقدس الى ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العميد باقر زادة قال في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس" انه وفي ظل الجهود المبذولة خلال الشهرين الاخيرين فقد تم العثور على رفات 43 شهيدا من شهداء مرحلة الدفاع المقدس في مناطق عمليت فكة ومجنون وشرق دجلة وشلمجة ووصلت الى البلاد صباح اليوم الخميس.

واضاف: ان هؤلاء الشهداء كانوا قد استشهدوا في عمليات "الفجر" التمهيدية وخيبر وبدر وهجوم لقوات النظام البعثي في العام 1988 .

واوضح بانه سيتم بالمقابل تسليم رفات 4 جنود عراقيين تم العثور عليها في الجانب الايراني للجهات العراقية المسؤولة.

وصرح بان عمليات البحث عن رفات الشهداء مازالت مستمرة وفق الخطط المرسومة والجداول الزمنية المحددة في مختلف محاور العمليات سواء في الجنوب الغربي او الغرب او الشمال الغربي رغم المشاكل القائمة ومنها كورونا والحر وغير ذلك.

واكد بان نحو 50 بالمائة من عملية تحديد هويات الشهداء قد انجزت وسيتم نقل رفاتهم الى "معراج الشهداء" في طهران لتحديد هوياتهم بصورة نهائية ومن ثم تسليمهم الى اسرهم الكريمة./انتهى/