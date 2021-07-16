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١٦‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٩:٣٦ ص

عبر ضربات الجزاء؛

استقلال يقصي برسبوليس في الدور ربع النهائي لبطولة الكاس

استقلال يقصي برسبوليس في الدور ربع النهائي لبطولة الكاس

بعد ماراثون الوقت القانوني والوقت الاضافي للمباراة نجح استقلال طهران في هزيمة نادي برسبوليس في الدور ربع النهائي لبطولة الكاس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه على استاد ازادي التقى نادي استقلال طهران مساء يوم الخميس نادي برسبوليس في الدور ربع النهائي لبطولة الكاس وبعد ماراثون الوقت القانوني والوقت الاضافي للمباراة انتهت المباراة بالتعادل السلبي .

ولجا الفريقان الى ضربات الجزاء لحسم المباراة حيث تمكن ازرق طهران من اقصاء برسبوليس من بطولة الكاس بعد ان فاز باربعة اهداف لثلاثة .

وهذه هي المرة الثانية التي يقصي فيها مدرب استقلال فرهاد مجيدي نادي برسبوليس من بطولة الكاس عبر ضربات الجزاء.

وسيلتقي نادي استقلال في الدور نصف النهائي نادي كل كهر الذي تمكن من هزيمة نادي المنيوم اراك بهدف نظيف .

/انتهى/

رمز الخبر 1916135
https://ar.mehrnews.com/news/1916135/

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