رسيما....الايراني فرهاد مجيدي يتولى تدريب نادي البطائح الإماراتي

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه تم تقديم فرهاد مجيدي رسميًا كمدرب جديد لفريق البطائح الإماراتي لكرة القدم. وعاد المدرب الإيراني، الذي سبق له تدريب عدة فرق منها استقلال وكلباء، إلى مجال التدريب بعد 10 أشهر وثلاثة عشر يوماً من رحيله عن كلباء. وبعد أسابيع من المفاوضات، توصل مجيدي وإدارة نادي البطائح إلى اتفاق نهائي، ليتولى بعدها إدارة الفريق الإماراتي كمدرب.

قرر نادي البطائح الذي يسعى لتحسين موقعه في جدول دوري أدنوك الإماراتي إجراء بعض التغييرات على طاقمه الفني. وأقيل مدرب الفريق الكرواتي جوران توميتش بسبب سوء النتائج، وفي المباراة الأخيرة أمام العروبة تولى محمد الرئيسي مدرب فريق البطائح تحت 23 عاماً مهمة الإدارة الفنية للفريق بشكل مؤقت. وتمكن الفريق من الفوز بتلك المباراة بنتيجة 1-0، وابتعد قليلا عن الأزمة. لكن هدف مديري النادي كان استقرار النتائج وضمان البقاء في الدوري، مما دفعهم للتعاون مع فرهاد مجيدي.

ويواجه فرهاد مجيدي مهمة صعبة للغاية في بداية عمله مع البطائح. سيتعين على هذا الفريق مواجهة ثلاثة فرق قوية للغاية في الدوري في مبارياته الثلاث المقبلة. وفي المباراة الأولى، سيواجه البطائح فريق الوحدة الذي يضم لاعب الوسط الدولي الإيراني أحمد نوراللهي. وبعد ذلك، يتعين على الفريق مواجهة شباب الأهلي، المنافس الأبرز على البطولة، وهو الفريق الذي يضم في تشكيلته نجوماً مثل سردار أزمون وسعيد عزت اللهي. أما التحدي الثالث فسيكون أمام العين بطل النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال آسيا. وستكون هذه المباريات الثلاث الصعبة اختبارا كبيرا لقدرات مجيدي في العودة إلى عالم التدريب.

ويحتل البطائح حاليا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري أدنوك برصيد 8 نقاط من 12 مباراة. ويتأخر الفريق بفارق نقطتين فقط عن ديبا الحسين صاحب المركز الثالث عشر في جدول الترتيب. وفي دوري الإمارات، هبط الفريقان الأخيران في جدول الترتيب، ولهذا السبب يحتاج البطائح بشدة إلى حصد النقاط في الأسابيع المقبلة لتعزيز موقعه في الدوري.

/انتهى/