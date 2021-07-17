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١٧‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٩:٥١ ص

حزب الله:

الولايات المتحدة أساس الأزمة وتعقيد الأمور في لبنان

الولايات المتحدة أساس الأزمة وتعقيد الأمور في لبنان

اعتبر رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أنَ المؤامرةَ التي تستهدف لبنان واحدةٌ لكنْ بوجوهٍ مختلفة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد السيد صفي الدين أنه إذا استسلمنا سنخسرُ الكرامات، مستذكراً مواقفَ للشهيد القائد عماد مغنية في عدوان تموز وبعدَه.

وقال السيد هاشم صفي الدين ان الرؤية كانت واضحة في حرب تموز وكان بجعبة حزب الله المزيد من الامكانات والقرارات في حال احتجنا اليها.

واضاف، كان هناك تخبط لدى العدو والاميركيين والمستوى العسكري الصهيوني فقد السيطرة.

وصرح رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله ان مرحلة الحصار الاقتصادي لديها ادوات اكثر لؤما على مستوى استهداف الناس وحاجاتهم.

وقال السيد صفي الدين اننا إذا كنا أقوياء وتريدون الانتقام منا فماذا لو كنا ضعفاء؟!

واكد ان ناسنا عندما ترى ان هذا العدو يريد اذلال الشعب سيزدادون صلابة.

/انتهى/

رمز الخبر 1916151
https://ar.mehrnews.com/news/1916151/

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