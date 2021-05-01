فيلم إيراني يحصد جائزتين في مهرجان سينمائي اميركي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه فاز "جواد دارائي" بجائزتين عن فيلم "التحول في المسلخ" في مهرجان "العظام العارية" الثاني والعشرين. وتدور قصة فيلم "التحول في المسلخ" حول نزاع عائلي يحدث في احدى القرى الايرانية.

ويركز المهرجان على صانعي الأفلام المستقلين والمواهب الناشئة كل عام في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، حيث حصل "جواد دارايي "على جائزة التراث والخاصة (BUMBLEBEE AWARD).

وأقيم المهرجان في الفترة من 22 أبريل إلى 1 مايو، وفقًا لجميع البروتوكولات الصحية، وشمل ورش عمل وعروض أفلام طويلة وقصيرة وجلسات أسئلة وأجوبة في أوكلاهوما.

و"التحول فی المسلخ" هو أول فيلم روائي طويل لجواد دارایی وتم عرضه في مهرجانات أخرى مثل مهرجان إيبو السينمائي الدولي الثاني والأربعين، ومهرجان هيوستن الدولي للفيلم الآسيوي الأمريكي السابع عشر، ومهرجان بنغلاديش الدولي الرابع عشر لأفلام الأطفال، ومهرجان ساليرنو السينمائي الدولي الرابع والسبعين ومهرجان قبرص السينمائي الخامس عشر ومهرجان ماربيلا السينمائي الدولي الخامس عشر ومهرجان ريفرسايد السينمائي الدولي التاسع عشر.

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