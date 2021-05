افلام ايرانية تحصد ثلاثة جوائز في مهرجان مينا بهولندا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حصل فيلم "شجرة زيتون سعد" للمخرج "أحمد الزايري" على جائزة أفضل فيلم روائي قصير في المهرجان ذاته والذي اختتم فعالياته يوم أمس الاول بحفل موسيقي حمل توقيع الفنان المغربي رشيد العلوي وتضمن الحفل عزف ايقاعات من الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

أعلن مهرجان لاهاي السينمائي الدولي (مينا) MENA عن أسماء الأفلام الفائزة في دورته الرابعة التي اقيمت من 20 لغاية 22 مايو الحالي. وقد شاركت في هذه الدورة من المهرجان افلام من الأرجنتين والعراق وفرنسا والبرازيل وتشيلي وتونس والمغرب وإسبانيا وإيران وعمان ولبنان، وقدمت الأفلام رؤى بصرية معاصرة حول الوضع الثقافي والسياسي والاجتماعي والفني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ تم عقد 20-22 مايو 2021، بدعم من بلدية لاهاي، على الإنترنت في هولندا بسبب تفشي فيروس كورونا.

القسم الرئيسي لمسابقة الأفلام الروائية:

أعضاء لجنة تحكيم قسم المسابقة الرئيسية للمهرجان الدولي الرابع للسينما "مينا" تكوّن من : "إلهه نوبخت" Elaheh Nobakht منتجة وموزعة دولية للسينما الإيرانية ، "كريم طرايدية" Karim Traidia مخرج سينمائي معروف. من هولندا و "حمادي كيروم" Hammadi Gueroum مديرمهرجان الدار البيضاء السينمائي الدولي وناقد سينمائي مغربي بارز. وحصل المهرجان على جائزة أفضل فيلم، وجائزة أفضل مخرج ، وجائزة السلام والعدالة على النحو التالي:

- حصل فيلم "أنا يوسف يا أمي" Mother,I'm Joseph للمخرج "محمد رضا فرطوسي" وهو إنتاج مشترك بين إيران والعراق ، على جائزة أفضل فيلم روائي طويل وجائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي طويل.

ـ "الخرطوم افسايد" Khartoum offside، إخراج "مروة زين" Marwa Zein من السودان، فاز بجائزة "العدل والسلام" Justice and Peace .

ـ فاز فيلم "حان وقت الرحيل" Time to leave للمخرج التركي "أورهان تيكي أوغلو" Orhan Tekeoglu بجائزة أفضل مخرج.

ـ فاز "ديما بانك" Dima Punk، من إخراج "دومينيك كوبيت" Dominique Caubet وشارك في إنتاجه فرنسا والمغرب ، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

ـ فاز الفيلم الوثائقي "عندما يذوب الثلج" When the snow melts down للمخرج الروسي "أليكسي جولوفكوف" Aleksei Golovkov بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل في الدورة الرابعة للمهرجان.

قسم مسابقة الأفلام القصيرة:

ضمت لجنة التحكيم لمسابقة الفيلم القصير لمهرجان مينا الدولي الرابع كلّا من : "حنان بوخلالة" Hanane Boukhelala، كاتبة جزائرية، "محمد ليونسي" Mohammed Lyounsi، مخرج وكاتب سيناريو ومنتج من المغرب ، "إلين فريده كونينج" Eline Farideh Koning إ الشخصية الرئيسية الفيلم الوثائقي "بحثا عن فريده" (در جستجوی فریده) Finding Farideh ممثل السينما الإيرانية في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020. وقدمت جائزة أفضل فيلم، وجائزة أفضل مخرج ، وجائزة السلام والعدالة لهذا الجزء من المهرجان على النحو التالي:

ـ فاز الفيلم القصير "شجرة زيتون سعد" Sa'ad's Olive Tree للمخرج الإيراني "أحمد الزايري" Ahmad Zayeri بجائزة أفضل فيلم قصير لهذا الحدث السينمائي.

ـ فاز الفيلم القصير "شبح الزمكان" Ghost of Space-Time للمخرج "كريم تاجواوت" Karim Tajouaout المغربي بجائزة "العدالة والسلام" Justice and Peace .

ـ اما فيلم "لا أحد، لا مكان، أبدا" Nobody, Nowhere, Never من إخراج "مارينا سارك" Marina Sark من روسيا ، ففد فاز بجائزة أفضل اخراج في قسم مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان.

يهدف مهرجان لاهاي السينمائي الدولي (MENA) في هولندا إلى دعم صانعي الأفلام الشباب وصانعي الأفلام المستقلين في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، وتقديم وجهات نظر بصرية معاصرة من هذه المناطق. وذلك من خلال تحقيق الأهداف الإنسانية والمساعدة في الحفاظ على السلام العالمي.

