الجيش اللبناني ينفذ مداهمات واسعة في عدد من مناطق عكار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدى الاشتباك المسلح الذي وقع في بلدة وادي الجاموس الى سقوط خمسة قتلى وخمسة جرحى واسفر عن احراق منازل وسيارات وممتلكات طالت عائلتي الطرطوس والسيد على خلفية ثأر”.

واضافت المصادر بان”مداهمات الجيش أسفرت عن توقيف ما يقارب15 مطلوبا،وتم مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والقذائف الصاروخية”.

وكانت مخابرات الجيش قد داهمت فجر اليوم الجمعة عدة منازل في منطقة ببنين – عكّار ،شملت منازل ومدارس خاصة حيث تم مصادرة ما يقارب 20 بندقية حربية كانت مخبأة داخل مستودع في المنطقة، واوقفت عددا من المتورطين في أشكال وادي الجاموس وفروا الى بلدة ببنين”.

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