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٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢١, ١٠:٥٦ ص

وزير الدفاع يهنئ نظرائه في الدول الاسلامية بحلول عيد الاضحى المبارك

وزير الدفاع يهنئ نظرائه في الدول الاسلامية بحلول عيد الاضحى المبارك

قدم وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد امير حاتمي، التهنئة لنظرائه في الدول الاسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن العلاقات العامة في وزارة الدفاع ان العميد حاتمي رفع في رسالة، التهاني والتبريكات لنظرائه في الدول الاسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1442هـ.

وقال في رسالته : يطيب لنا أن نرفع لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وإننا إذ نتمنى لشعوب الدول الاسلامية الشقيقة بهذه المناسبة العظيمة موفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد.

واعرب وزير الدفاع عن امله في تعزيز الوحدة والإخاء بين الدول الإسلامية في عالم يسوده العدل والرفاهية والصداقة والأمن من خلال الالتزام بالتعاليم الإلهية والإسلامية.

/انتهى/

رمز الخبر 1916265
https://ar.mehrnews.com/news/1916265/

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