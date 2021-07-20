  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢١, ١٠:٢٥ ص

صباح الیوم؛

صلاة عيد الأضحى من رحاب المسجد الأقصى المبارك .. بالصور

صلاة عيد الأضحى من رحاب المسجد الأقصى المبارك .. بالصور

أدى أكثر من مئة ألف مصل صلاة عيد الأضحى المبارك في باحات المسجد الأقصى المبارك صبيحة هذا اليوم.

صلاة عيد الأضحى من باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم.. بالصور

صلاة عيد الأضحى من باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم.. بالصور

صلاة عيد الأضحى من باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم.. بالصور

/انتهى/

رمز الخبر 1916263
https://ar.mehrnews.com/news/1916263/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 1 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات