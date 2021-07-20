https://ar.mehrnews.com/news/1916263/ ٢٠/٠٧/٢٠٢١, ١٠:٢٥ ص رمز الخبر 1916263 القدس و فلسطین القدس القدس و فلسطین القدس ٢٠/٠٧/٢٠٢١, ١٠:٢٥ ص صباح الیوم؛ صلاة عيد الأضحى من رحاب المسجد الأقصى المبارك .. بالصور أدى أكثر من مئة ألف مصل صلاة عيد الأضحى المبارك في باحات المسجد الأقصى المبارك صبيحة هذا اليوم. /انتهى/ رمز الخبر 1916263 کپی شد سمات القدس المحتلة المسجد الاقصى صلاة عيد الاضحى محتوى ذات صلة مشاهد من إحتفالات عيد الأضحي المبارك في مختلف أنحاء العالم وزير الدفاع يهنئ نظرائه في الدول الاسلامية بحلول عيد الاضحى المبارك اقامة صلاة عيد الاضحى في فلسطين/صور وزیر الخارجیة یهنأ نظیره العماني بمناسبة عید الاضحی المبارك مراسم عيد الأضحى في نقاط مختلة على وجه المعمورة وزير الصحة الايراني يهنئ نظراءه في البلدان الاسلامية
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