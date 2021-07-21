برسبوليس يواصل صدارته للدوري الايراني بخماسية في مرمى ماشين سازي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في هذه المباراة التي جرت مساء الثلاثاء في تبريز في اطار المرحلة 28 من الدوري الايراني الممتاز، تقدم برسبوليس في الشوط الاول بثلاثة اهداف جاءت من قبل شهريار مغانلو (13) ومهدي عبدي (24) واحمد نوراللهي (43).

وفي الشوط الثاني عزز برسبوليس غلته بهدفين آخرين جاءا بتوقيع مهدي عبدي (51) وشهريار مغانلو (90).

وبهذا الفوز رفع برسبوليس رصيده في صدارة الدوري الى 61 نقطة فيما تجمد رصيد ماشين سازي عند 14 نقطة في المركز 16 والاخير وكان قد تاكد هبوطه الى الدرجة الاولى في مرحلة سابقة.

وفي مباراة مهمة اخرى جرت في مشهد فاز سباهان اصفهان على مضيفه بديدة مشهد 1-0 رافعا رصيده الى 59 نقطة ومواصلا مطاردته للمتصدر برسبوليس.

كما فاز استقلال طهران على ضيفه نفط مسجد سليمان 1-0 في طهران رافعا رصيده الى 53 نقطة في المركز الثالث.

وكانت نتائج هذه المرحلة التي جرت مبارياتها الثلاثاء بالتزامن معا كالتالي:

ذوب آهن اصفهان- نساجي مازندران 1-2

استقلال طهران-نفط‌ مسجد سلیمان 1-0

كل كهرسیرجان-سایبا 1-0

المنیوم اراك-تراکتور سازي تبريز 1-3

صنعت نفط آبادان-مس رفسنجان 1-1

ماشین‌ سازي ‌تبریز-برسبولیس 0-5

بدیدة مشهد-سباهان اصفهان 0-1

بيكان-فولاد خوزستان 1-1

انتهى