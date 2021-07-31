برسبوليس يحسم الجدل بفوزه على "بيكان" وينهي السباق الماراتوني على الكأس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في هذه المباراة التي جرت مساء الجمعة سجل هدفي الفوز لبرسبوليس مهدي عبدي (9) واحمد نوراللهي (21) ليرفع رصيده الى 67 نقطة متوجا بلقب بطولة الدوري للمرة السابعة في البطولة والخامسة على التوالي.

وتجمد رصيد بيكان عند 40 نقطة في المركز السابع.

بدا برسبوليس المباراة بشن هجمات متتالية على مرمى بيكان لحسم النتيجة مبكرا وهو ما تحقق له بالفعل، ففي الدقيقة 9 من المباراة تابع مهدي ترابي الكرة في الجناح الايسر داخل منطقة الجزاء ومررها امام المرمى حيث تابعها مهدي عبدي المندفع الى الامام وسدد على يسار الحارس مانحا فريقه التقدم بهدف.

وفي الدقيقة 21 عزز برسبوليس رصيده حينما تلقى احمد نوراللهي الكرة في العمق من بين اثنين من مدافعي بيكان وتمكن من تسديد الكرة ارضية على يسار الحرس.

وفي الشوط الثاني حاول بيكان تعديل النتيجة بشن هجمات الا انها افتقرت للخطورة اللازمة في ظل يقظة حارس ومدافعي برسبوليس، لتنتهي المباراة لصالح برسبوليس 2-0 والتتويج بالبطولة.

وجرت في الوقت ذاته المباريات السبع الاخرى واهمها بين استقلال طهران وضيفه سباهان اصفهان على استاد "آزادي" بطهران والتي كان من الممكن ان تكون نتيجتها مؤثرة في تحديد بطل الدوري لو كان برسبوليس قد تعادل او خسر امام بيكان.

ورغم فوز سباهان في هذه المباراة 2-1 الا انه لم يكن كافيا لانتزاعه اللقب من برسبوليس اذ ارتفع رصيده الى 65 نقطة بفارق نقطتين عنه.

وتجمد رصيد استقلال طهران عند 56 نقطة في المركز الثالث.

كما فاز تراكتور سازي تبريز على سايبا 5-1 رافعا رصيده الى 45 نقطة آملا بالتاهل الى دوري ابطال آسيا لو فاز استقلال طهران ببطولة الكاس.

وبقي ذوب آهن في الدوري الممتاز رغم خسارته امام ضيفه مس رفسنجان 1-0 بفارق الاهداف عن سايبا الذي مني بخسارة ثقيلة امام مضيفه تراكتور سازي تبريز بنتيجة 5-1 .

وهبط سايبا الذي تجمد رصيده عند 26 نقطة مع ماشين سازي تبريز الذي كان قد تاكد هبوطه قبل عدة اسابيع وخسر الجولة الاخيرة 2-1 امام صنعت نفط آبادان.

وكانت نتائج سائر المباريات كالتالي:

المنیوم اراك-نفط‌ مسجد سلیمان 0-1

كل كهرسیرجان-نساجي مازندران 2-2

بدیدة مشهد-فولاد خوزستان 0-0

وفيما يلي ترتيب فرق الدوري:

1-برسبولیس (67 نقطة) 2-سباهان (65) 3-استقلال طهران (56) 4-تراكتور سازي (45) 5-كل كهر سيرجان (45) 6-فولاد خوزستان (44) 7-بيكان (40) 8-مس رفسنجان (39) 9-بديدة مشهد (38) 10-صنعت نفط آبادان (37) 11-المنيوم اراك (37) 12-نساجي مازندران (33) 13-نفط مسجد سليمان (31) 14-ذوب آهن اصفهان (26) 15-سايبا (26) 16-ماشين سازي تبريز (14).

وكان برسبوليس قد احرز بطولة الدورة الاولى عام 2002 بقيادة اسطورة الكرة الايرانية علي بروين والثانية عام 2008 بقيادة الايراني افشين قطبي فيما الثالثة والرابعة والخامسة تحققت اعوام 2017 و 2018 و 2019 بقيادة الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش والسادسة في 2020 والسابعة 2021 بقيادة الدولي الايراني السابق يحيى كل محمدي، الذي حصل على اللقب للمرة الثانية على التوالي.

ويعتبر برسبوليس هو الاكثر تتويجا بـ 7 القاب ومن ثم سباهان اصفهان الذي احرز اللقب 5 مرات واستقلال طهران 3 مرات وفولاد خوزستان مرتين وكل من باس وسايبا واستقلال خوزستان مرة واحدة.

وهنا اسماء الفرق التي توجت بلقب بطولة الدوري الايراني الممتاز بصيغتها الجديدة الاحترافية منذ انطلاقها موسم 2001-2002: 1-برسبوليس 2-سباهان اصفهان 3-باس 4-فولاد خوزستان 5-استقلال طهران 6-سايبا 7-برسبوليس 8-استقلال طهران 9-سباهان اصفهان 10-سباهان اصفهان 11-سباهان اصفهان 12-استقلال طهران 13-فولاد خوزستان 14-سباهان اصفهان 15-استقلال خوزستان 16-برسبوليس 17-برسبوليس 18-برسبوليس 19-برسبوليس 20-برسبوليس.

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