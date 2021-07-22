شمخاني يجري حوارا مع الرئيس المنتخب الايراني حول مشاكل محافظة خوزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار شمخاني الى لقائه اليوم الخميس مع آية الله السيد إبراهيم رئيسي، وقال في تغريدة على تويتر: اليوم وبعد الاجتماع لمناقشة مشاكل خوزستان مع رئيس الجمهورية المنتخب، نأمل أن تكون جديته في حل المشاكل المتراكمة قد زادت أكثر من ذي قبل.

وأضاف: علينا جميعًا نتخذ خطوات لمضاعفة الجهود للتوصل إلى قرارات استراتيجية بشأن خوزستان، طبعا لايمكن انكار حقيقة الجفاف.

تجدر الاشارة الى ان أمين المجلس الاعلى للأمن القومي علي شمخاني التقى يوم الاثنين الماضي آية الله السيد إبراهيم رئيسي في مكتب الرئيس المنتخب.

وفي هذا اللقاء اعرب شمخاني عن تمنياته بالموفقية لرئيس الجمهورية المنتخب والحكومة المقبلة، وقدم تقريرًا عن آخر أنشطة ومهام المجلس الاعلى للامن القومي.

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