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٢١‏/٠٧‏/٢٠٢١, ١:٤٦ م

لمعالجة مشكلة شح المياه؛

الدفاع الايرانية ترسل صهاريج المياه الى محافظة خوزستان

الدفاع الايرانية ترسل صهاريج المياه الى محافظة خوزستان

ارسل الجيش الايراني عددا من صهاريج مياه الشرب الى محافظة خوزستان (جنوب غرب) لمعالجة مشكلة شح المياه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال المدير العام للجهد الهندسي في المنطقة الجنوبية الغربية بوزارة الدفاع العقيد مرتضى مرادي للصحافيين: إن وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة وضعت تحت تصرف المحافظة 10 صهاريج مياه للمساعدة في إمداد المناطق التي تعاني من شح المياه.

وأضاف: خلال اللقاءات التي أجريناها مع المسؤولين المعنيين في المحافظة، بمن فيهم مدير عام الأزمات والمدير العام لشركة المياه بالمحافظة، تقرر تسليم 10 نقاط تعاني من مشكلة شحة المياه لوزارة الدفاع لإرسال صهاريج المياه من خلال دائرة للجهد الهندسي في المنطقة الجنوبية الغربية.

وتابع مرادي قائلا: اعتبارًا من عصر اليوم، وبحسب إعلان شركة المياه بالمحافظة، سيتم إرسال صهاريج مياه إلى مناطق مثل إسماعيلية.

/انتهى/

رمز الخبر 1916304
https://ar.mehrnews.com/news/1916304/

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