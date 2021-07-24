ابو الاء الولائي: لن يبقى في العراق اي جندي اميركي او بريطاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أبو الاء الولائي،قال: "لسنا معنيون بأي وعود تقطعها لجنة تفاوض نيابة عن الأمة ما لم تطالب بإخراج المحتل".

واضاف: "يتحمل كل المروجين لبقاء الاحتلال نتائج ما يترتب على ذلك من نزيف للدماء والكرامة"./انتهى/