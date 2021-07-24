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٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٧:٤٤ م

ابو الاء الولائي: لن يبقى في العراق اي جندي اميركي او بريطاني

ابو الاء الولائي: لن يبقى في العراق اي جندي اميركي او بريطاني

قال الأمين العام للمقاومة الإسلامية كتائب "سيد الشهداء" ابو الاء الولائي، انه لن يبقى في العراق جندي أميركي أو بريطاني أو من أي جنسية أخرى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أبو الاء الولائي،قال: "لسنا معنيون بأي وعود تقطعها لجنة تفاوض نيابة عن الأمة ما لم تطالب بإخراج المحتل".

واضاف: "يتحمل كل المروجين لبقاء الاحتلال نتائج ما يترتب على ذلك من نزيف للدماء والكرامة"./انتهى/

رمز الخبر 1916386
https://ar.mehrnews.com/news/1916386/

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