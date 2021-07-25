ماكرون يطالب بينيت بتوضيحات حول برنامج التجسس "بيغاسوس"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت القناة 12 الإسرائيلية بأن ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا ببينيت مطالبا إياه بتوضيحات، بعد أن كشفت منظمة "فوربيدن ستوريز" يوم الثلاثاء، عن تعرض "محتمل" لهواتف ماكرون وأعضاء في حكومته، إلى التجسس باستخدام برنامج "بيغاسوس".

وأشارت إلى أن "ماكرون أعرب عن استيائه في محادثته مع بينيت وطلب التأكد من أن إسرائيل تأخذ الموضوع على محمل الجد".

وأضافت أن "بينيت بعث رسالة إلى ماكرون مفادها بأن الحادث وقع حتى قبل توليه منصبه، وبأنه وعد بالتحقيق في الحادث على أعلى المستويات باستخلاص النتائج المطلوبة قريبا".

من جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن "الفرنسيين يريدون معرفة ما إذا كانت إسرائيل قد فتحت تحقيقا ضد مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية، وما إذا كانت إسرائيل تنوي تكثيف الرقابة على تصدير البرامج السيبرانية الهجومية".

وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، فإن فرنسا مهتمة بمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تعتزم اتخاذ إجراء ضد الشركة إذا تبين أنها تجاوزت تصريح التصدير".

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