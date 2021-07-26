مجتبى ذوالنوري: امريكا تسعى لفرض شروط جديدة على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه عقب الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاثنين، قال مجتبى ذوالنوري في كلمته: "الولايات المتحدة غير مستعدة لقبول مضمون الاتفاق النووي الذي تم عام 2015 وليست مستعده ايضا لرفع حظر الأسلحة المفروض منذ خمس وثماني سنوات، وفقا للقرار 2231. ليس هذا فقط بل ان الولايات المتحدة قدمت الحد الأدنى من التزامها وطالبت الجمهورية الاسلامية بالالتزام بشروط اضافية خارج الاتفاق المنصوص عليه في محادثات فيينا".

واكد ان الولايات المتحدة تسعى بموجب شروطها الجديده في اتفاقية فيينا ستكون قادرة على ممارسة سياسة الضغط الاقصى بشكل كبير./انتهى/