السفارة الايرانية تزيح الستار عن لوحة سجاد الاولمبياد 2020

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هذه المراسم اقيمت بالتزامن مع افتتاح معرض لوحات السجاد اليدوي الرياضية بمبنى سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في طوكيو.

واعلن رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية "سيد رضا صالحي اميري"، في تصريحه بمراسم افتتاح المعرض، انه سيتم اهداء قطعة واحدة من لوحة سجاد الالمبياد اليدوي الايراني الى اللجنة الالمبية الدولية (IOC)، ولوحة اخرى الى اللجنة الاولمبية اليابانية، واللوحة الثالثة الى السفارة الايرانية في طوكيو، والرابعة سيتم الاحتفاظ بها لدى المتحف الرياضي الوطني (في ايران).

وورد في هذا التقرير، ان معرض لوحات السجاد اليدوي الذي بدا اعماله اليوم في السفارة الايرانية بطوكيو، يضم 17 لوحة سجاد مصورة، حول العديد من المناسبات الرياضية الدولية؛ بما في ذلك كاس العام لكرة القدم 2018 في روسيا، وكاس العالم 2014 في البرازيل، وكاس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، وكاس امم اسيا 2019.

وحضر مراسم ازاحة الستار عن "لوحة سجاد الاولمبياد 2020" وافتتاح معرض لوحات السجاد اليدوي الايراني الرياضية في طوكيو، رئيس اللجنة الاولمبية الايرانية سيد رضا صالحي اميري، وممثل عن الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبياد الدو لية، وممثل اللجنة الاولمبية اليابانية، ورئيس البعثة الرياضية الايرانية الى الالعاب الاولمبية 2020 "نصر الله سجادي"./انتهى/