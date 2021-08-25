افتتاح معرض السجاد اليدوي الإيراني في طوكيو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رحماني موحد قال الیوم الاربعاء إن منافسات الرياضيين الإيرانيين في الدورة السادسة عشرة للالعاب الاولمبية للمعاقين في طوكيو ستنطلق غدا الخميس ونأمل أن يحصل الرياضيون الإيرانيون على المركز الأفضل في هذه الالعاب.

واعتبر عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الرياضيين الإيرانيين في اللجنة الأولمبية والبارالمبية الوطنية ووزارة الرياضة والشباب وإقامة معرض "إيران الجميلة" خلال دورة الألعاب الأولمبية 2020 في اليابان الی جانب إقامة معرض للسجاد الإيراني المنسوج يدويًا في طوکیو من اهم الأنشطة الثقافية والرياضية للسفارة الإيرانية في طوكيو للإعلان عن دعم ومساعدة السفارة للتواجد الفعال للقافلة الإيرانية في هذه الألعاب.

وأشار إلى الاقبال الياباني الواسع على المستوى الدبلوماسي والجمعيات وأعضاء البرلمان ووسائل الإعلام لمعرض إيران الجميلالذي اقیم في اليوم الخامس من انطلاق الألعاب الأولمبية 2020 قائلا إن إقامة المعرض جعل اليابانيين مهتمين بالفن الإيراني يعربون عن رغبتهم بالسفر إلى إيران وتعلم اللغة الفارسية.

واضاف ان معرض لوحات السجاد اليدوي الايراني الرياضية افتتح اليوم الاربعاء و يستمر لمدة خمسة أيام في السفارة الإيرانية بطوكيو.

یذکر أن الوفد الإيراني فاز بـ 62 حصة في 10 فروع في الدورة السادسة عشرة للالعاب الاولمبية للمعاقين في طوكيو./انتهى/