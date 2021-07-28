انهيار المجتمع وافشال الحكومة غاية الأعداء من الحرب الاقتصادية/تسجيل 357 حالة وفاة جديدة بكورونا

روحاني: انهيار المجتمع وافشال الحكومة غاية الأعداء الأولى من الحرب الاقتصادية على ايران

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني أن غاية الأعداء الأولى من فرض الحظر والحرب الاقتصادية على ايران يتمثل بانهيار المجتمع وافشال الحكومة في التعامل مع الأزمات والمشاكل.

اللواء محمد باقري: القوات المسلحة تعلن عن دعمها المستمر لوزارة الصحة في مكافحة كورونا

صرح رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء محمد باقري بان وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي هي التي تقود الجهود في ساحة مكافحة فيروس كورونا، مؤكدا بان القوات المسلحة داعمة على الدوام لوزارة الصحة في هذا المجال.

في مؤتمر صحفي مشترك مع حمودة صباغ؛ قاليباف: يجري الإعداد لاتفاق شامل للتعاون بين طهران ودمشق

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ان جبهة المقاومة تعتبر سورية الجبهة الامامية للمقاومة و تعرب سرورها لانتصار الشعب السوري وبالطبع الأعداء مستاؤون وغاضبون من هذا الانتصار.

كمالوندي: القانون الذي أقره البرلمان فرصة ثمينة لهيئة الطاقة الذرية في البلاد

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان: إن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية قدم الى لجنة الأمن القومي البرلمانية تقريراعن التقدم المحرز في تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وحماية المصالح الوطنية الإيرانية.

اللواء سلامي: أمل الأعداء خاب من "الخيار العسكري" بعد إدراكهم لقوة ايران

قال القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، يوم الثلاثاء، ان أمل الأعداء خاب من "الخيار العسكري" بعد إدراك القوة العسكرية الإيرانية.

العميد باكبور: الأمن مستتب على الحدود الإيرانية الأفغانية

قال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني ان الأمن مستتب على حدود إيران وأفغانستان وليس لدينا أي مشكلة.

الادميرال خانزادي: الاقتدار والقوة هي الرسالة الرئيسية لتواجد ايران في المحيط الاطلسي

اعتبر قائد القوة البحرية الايرانية الادميرال حسين خانزادي، ان القوة والاقتدار والاعتماد على الذات بانها تشكل الرسالة الرئيسية لتواجد المجموعة البحرية الايرانية في خليج فنلندا والمشاركة في الاستعراض العسكري للقوة البحرية الروسية.

على خلفية التطورات التونسية؛ خطيب زادة: ايران تدعو جميع الأطراف لضرورة ضبط النفس

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على التطورات الأخيرة في تونس، قائلاً: "تتابع إيران عن كثب التطورات والأحداث الجارية في تونس".

الحكومة الايرانية: خط تصدير النفط عبر بحرعمان يتسم بأهمية أمنية واقتصادية

أكد متحدث الحكومة الايرانية أن خط تصدير النفط الخام " غورة – جاسك" على بحرعمان يتسم باهمية اقتصادية وأمنية وتنموية للبلاد.

الطاقة الذرية الايرانية.. تدشين أكبر مركز طبي للعلاج الايوني في منطقة غرب آسيا

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي عن تدشين أكبر مركز طبي للعلاج الايوني في منطقة غرب آسيا يعالج مختلف انواع السرطان.

وزارة الصحة: تسجيل 357 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 357 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 89 الفا و479شخصا.

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