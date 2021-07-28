حملة اعتقالات واسعة ومواجهات عنيفة في الضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين بينهم شقيقين وأب ونجله من بيت لحم.

وبينت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين حسين محمد الوحش (23 عاما) وبهاء (29 عاما) من منطقة التعامرة شرقا وحسام إبراهيم عبد الله (49 عاما) ونجله إبراهيم (19 عاما) من شارع الصف وسط بيت لحم وعبد الله صقر (32 عاما) وعز الدين موفق عبد الله (21 عاما) من مخيم عايدة شمالا بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال 3مواطنين وسط اندلاع مواجهات.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن مازن السعدي ونجله أوس والأسير المحرر عبد السلام جمال أبو الهيجا عقب اقتحام المخيم ومداهمة منزليهما وتحطيم محتوياتهما ما ادى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والأعيرة النارية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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