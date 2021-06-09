قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في القدس والضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان جيش الاحتلال اعتقل القيادي المحرر نادر صوافطة والمحرر أسيد خراز من مدينة طوباس.

ومن محافظة رام الله تم اعتقال ثلاثة مواطنين من قرية أم صفا وهم براء حمد، وجد طناطرة، منصور طناطرة، و المحرر أسيد شتية وعبدالكريم زيادة ومأمون صباح والمحرر اسلام نمر.

وفي محافظة نابلس اعتقل الاحتلال من بلدة سالم ناظم شتيه وثمين تركي حمدان وتم الافراج عنهما صباح اليوم .

وفي محافظة الخليل اعتقل الاحتلال الشاب آدم بنات، أحمد أبو شرار، أما في محافظة طولكرم فقد تم اعتقال الفتى رياض طلال العمور .

وفي القدس اعتقلت أربعة مواطنين من بلدة حزما، وهم: غازي بدر الخطيب (28 عاما)، ومحمد راشد سالم (22 عاما)، وقصي حامد عامر الخطيب (19 عاما)، وشقيقه فادي (16 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين فؤاد الرجبي، ومحمد الرجبي عقب اقتحامها حي بطن الهوى في سلوان .

وأضاف ان قوات الاحتلال اعتقلت الشابين فؤاد الرجبي، ومحمد الرجبي عقب اقتحامها حي بطن الهوى من سلوان.

وفي بلدة تقوع قضاء بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال رياض طلال العمور (٢٠عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

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