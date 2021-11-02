أفغانستان ... سماع دوي انفجارین قرب مستشفى عسكري في كابول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر الی وقوع انفجارين أمام مستشفى سردار داود خان المحاذي للحي الدبلوماسي وسط العاصمة الافغانية كابول سبق اطلاق الرصاص المتقطع.

كما اشارت الى اطلاق رصاص متقطع بالقرب من الحي الدبلوماسي وسط العاصمة الأفغانية كابول.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الافغانية على وقوع ضحايا بين قتيل وجريح جراء الأنفجار قرب المستشفى العسكري في كابول.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في وزارة الصحة أن 23 شخصا قتلوا وأصيب و50 آخرين بجروح في هجوم على مستشفى في كابول اليوم الثلاثاء.

/انتهى/