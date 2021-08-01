بلينكن ولابيد يبحثان الهجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان له إن الوزيرين بحثا في اتصال هاتفي يوم أمس الهجوم الذي استهدف السفينة التجارية "ميرسر ستريت" خلال "مرورها سلميا بشمال بحر العرب".

وأضاف البيان أن بلينكن ولابيد اتفقا على العمل مع بريطانيا ورومانيا وشركاء دوليين آخرين من أجل "التحقيق في الوقائع وتقديم الدعم والنظر في الخطوات المناسبة اللاحقة".

ويوم الجمعة حمل لابيد إيران المسؤولية عن الهجوم الذي أودى بحياة بريطاني وروماني كانا على متن الناقلة، وقال إن الأمر يتطلب ردا قاسيا.

المصدر: وكالات

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