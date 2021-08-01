السفارة الإيرانية تطالب جميع المواطنين بعدم السفر إلى أفغانستان حتى إشعار آخر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه دعت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أفغانستان في بيان، المواطنين الإيرانيين إلى عدم السفر إلى هذا البلد الى اشعار آخر، كما دعت الايرانيين الموجودين في المدن الافغانية الى مغادرة البلاد.

واعلنت السفارة الإيرانية أنه إذا كانت هناك حاجة ماسة للسفر إلى أفغانستان، فيمكن السفر إلى كابول فقط لفترة محدودة وبضمان وجود رحلة للعودة، بالتنسيق المسبق مع السفارة.

ونصحت السفارة الإيرانية في أفغانستان جميع الإيرانين الذين يعيشون ويعملون في مدن ومناطق أفغانستان، باستثناء كابول، بمغادرة أفغانستان في أسرع وقت ممكن.

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