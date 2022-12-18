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١٨‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٢:٤٩ م

تعيين"كاظمي قمي" سفيرا جديدا لإيران في أفغانستان

تعيين"كاظمي قمي" سفيرا جديدا لإيران في أفغانستان

أعلن ممثل سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية أنه بالنظر إلى انتهاء مهمة "بهادر أمينيان" كسفير سابق لدى أفغانستان، تم تعيين "حسن كاظمي قمي" سفيراً جديداً لإيران في أفغانستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن مستشار سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كابول عباس بدري فر بالنظر إلى انتهاء مهمة بهادر أمينيان كسفير سابق لدى أفغانستان، سيكون حسن كاظمي قمي سفيراً جديداً من إيران إلى أفغانستان.

وعمل كاظمي قمي ممثلا خاصا لرئيس إيران في شؤون أفغانستان منذ بداية الحكومة الثالثة عشرة.

وأعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كابول، أمس، انتهاء مهمة أمينيان كسفيراً لدى أفغانستان، وأكدت أنه سيعود إلى الجمهورية الإسلامية الايرانية في نهاية ثلاث سنوات من الخدمة، وفق الإجراءات الدبلوماسية المعتادة.

/انتهى/

رمز الخبر 1928945

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