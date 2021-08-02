الیابان.... انطلاق ناجح لصاروخ MOMO

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تشير الوكالة إلى أن عملية الإطلاق جرت من قاعدة في جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال اليابان، حيث ارتفع الصاروخ إلى 92 كيلومترا.

ويذكر أن هذا ثاني إطلاق ناجح لصاروخ من هذا النوع خلال شهر، والثالث في تاريخ الشركة (من مجموع سبع محاولات) كان الأول في عام 2019.

ويبلغ طول الصاروخ MOMO 10 أمتار وقطره 50 سنتمترا ووزنه طن واحد.

وتجدر الإشارة، إلى أن شركة Interstellar Technologies لصناعة الصواريخ تأسست عام 2005 ومقرها في جزيرة هوكايدو. وأول صاروخ صغير من طراز MOMO، أنتجته عام 2017، ليحمل أقمارا صناعية نانوية إلى الفضاء.

ووفقا للمشروع، يجب أن يتجاوز صاروخ MOMO خط كرمان الفاصل بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء. وتخطط الشركة لإطلاق أول صاروخ يحمل قمرا صناعيا في عام 2023.

المصدر: نوفوستي

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