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٢٠‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٤:٥٩ م

اليابان.. ثوران بركانى يتسبب في نشأة جزيرة جديدة

اليابان.. ثوران بركانى يتسبب في نشأة جزيرة جديدة

أدى ثوران بركاني تحت الماء بالقرب من اليابان إلى إنشاء جزيرة جديدة على شكل هلال على بعد 745 ميلاً جنوب طوكيو على الرغم من أن الكتلة الأرضية الجديدة من المرجح أن تكون مؤقتة فقط.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقًا لصحيفة ’’ديلى ميل‘‘ البريطانية‘، يبلغ قطر الجزيرة الجديدة 0.6 ميلاً وقد ظهرت على بعد 3.1 ميلاً شمال مينامي-إيتو وسط جزر نانبو التي تقع جنوب الأرخبيل الياباني.

تشكلت الجزيرة من ثوران بركان فوكوتوكو-أوكانوبا، وهو بركان تحت البحر تم اكتشافه لأول مرة في عام 1904 وتم تسجيله آخر مرة في عام 2010.

وتقول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الانفجار بدأ في وقت مبكر من يوم 13 أغسطس الجارى حيث اكتشف ضباط خفر السواحل الياباني الجزيرة الجديدة بعد يومين.

وأضافت: وفقًا للملاحظة من السماء التي أجراها خفر السواحل الياباني في 15 أغسطس، لا يزال النشاط البركاني النشط مستمرًا في فوكوتوكو - أوكانوبا.

وبناءً على تقييمهم للثوران والحطام وإمكانية حدوث المزيد من النشاط البركاني في المستقبل القريب، أصدر خفر السواحل الياباني تحذيرًا ملاحيًا لجميع السفن في المنطقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1917128
https://ar.mehrnews.com/news/1917128/

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