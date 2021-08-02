وزير الخارجية الهندي يشارك في مراسم اداء اليمين للرئيس الايراني المنتخب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هذه الزيارة الثانية لوزير الخارجية الهندي الى طهران في غضون شهر واحد حيث كان قد زار طهران عندما كان في طريقه الى موسكو والتقى الرئيس الايراني المنتخب وسلمه رسالة شخصية من رئيس وزراء الهند "نارندرا مودي".

كما التقى جايشانكار خلال تلك الزيارة نظيره الايراني محمد جواد ظريف وتباحث معه حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة قضية الامن في افغانستان.

ووفقا لتصريحات المتحدث باسم الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الاسلامي نظام الدين موسوي للصحفيين اليوم الاثنين فقد اعلن لغاية الان 115 شخصية رسمية من 73 دولة في العالم من بينهم رؤساء جمهورية ورؤساء وزراء ووزراء خارجية ووزراء آخرين فضلا عن مندوبي ومدراء العديد من المنظمات الاقليمية والدولية، استعدادهم للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني المنتخب آية الله ابراهيم رئيسي./انتهى/