اشرف غني يشارك في مراسم اليمين الدستوري للرئيس الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن موقع قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الافغانية اعلن في تغريدة على تويتر، ان اشرف غني ينوي الى جانب حضور مراسم اليمين الدستورية، اجراء محادثات في طهران مع كبار المسؤولين الايرانيين بمن فيهم الرئيس الايراني الجديد اية الله رئيسي، ورئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف".

يذكر ان مراسم اداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية المنتخب "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، ستجري عند الساعة الخامسة عصرا اليوم الخميس (5 اغسطس 2021) في مبنى مجلس الشورى الاسلامي بمشاركة اكثر من 115 شخصية رسمية اجنبية من بينهم رؤساء جمهورية ورؤساء برلمانات ورؤساء حكومات ووزراء خارجية ووزراء اخرين، اضافة الى العشرات من مدراء ومندوبي المنظمات والمؤسسات الدولية والاقليمية والشخصيات الدينية والثقافية والاجتماعية من مختلف انحاء العالم./انتهى/