إيران تمتلك الاستعدادات الكافية للنهوض في جميع المجالات/تسجيل 378 حالة وفاة جديدة بكورونا

في نص حكم قائد الثورة لــ"رئيسي": إيران تمتلك الاستعدادات الكافية للنهوض في جميع المجالات/ الشعب سجل حضورا ذا مغزى

أكد قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي ان بلدنا العزيز متعطش اليوم للخدمة وانه مستعد لحركة نهضوية في جميع المجالات، ومن هنا فهو بحاجة الى ادارة كفوءة وجهادية تتمتع بالعلم والشجاعة لتتمكن من تعبئة الأمة وخاصة الشباب لوضع البلاد في المكان الذي تستحقه.

السيد رئيسي: لا بد من حصول تحول في البلاد وهذا هو برنامج الحكومة الجديدة

قال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يوم الثلاثاء خلال مراسم تنفيذ حكم تولي الرئاسة على يد قائد الثورة الاسلامية، ان الشعب الايراني صنع ملحمة جديدة رغم مؤامرات الأعداء، ورغم الظروف التي تشهدها البلاد ومن بينها جائحة كورونا.

بعد مراسم التنفيذ؛ اول لقاء دبلوماسي للرئيس الإيراني مع وزير الخارجية القطري

التقى الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي بوزير الخارجية القطري بعد مراسم التنفيذ.

اللواء باقري: القوات المسلحة الايرانية تعلن استعدادها الشامل للتعاون مع الحكومة الجديدة

اعلن رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري الاستعداد الشامل لهذه القوات للتعاون مع الحكومة الجديدة في مختلف المجالات.

خلال مباحثاته مع وزير خارجية عمان؛ ظريف يؤكد على رفع مستوى العلاقات بين طهران ومسقط

اكد وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين طهران ومسقط في عهد الحكومة الايرانية الجديدة.

اللواء صفوي: وجود بحرية الجيش في المحيط الأطلسي مفخرة لايران/يجب إعطاء الاولوية لاسواق الدول الـ15 المجاورة

وصف المستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة اللواء، يحيى صفوي، وجود سفن الجيش الايراني في المحيط الاطلسي ومشاركتها في العرض البحري الروسي الكبير في ميناء سان بطرسبورغ بانه مفخرة كبيرة لايران.

وزارة الصحة: تسجيل 378 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 378 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 91 الفا و785شخصا.

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