رئيس البرلمان السوري على قائمة المشاركين في تحليف رئيسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فضلا عن رئيس البرلمان السوري، وصل كل من وزير خارجية البوسنة والهرسك "تير كوفيتش" و وزير السياحة الغيني "ابراهيم محمد" البلاد، لحضور مراسم القسم لحجة الاسلام رئيسي.

وتجدر الاشارة، ان 115 شخصية رسمية، بمن فيهم 10 رؤساء حكومة و20 رئيس برلمان و11 وزير خارجية و10 وزراء اخرونمن 73 دولة في انحاء العالم، اعلنوا لحد الان استعدادهم المشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني المنتخب.

ويضاف الى ذلك، رؤساء واعضاء 11 منظمة دولية واقليمية وممثل الامين العام للامم المتحدة، وكل من رئيس منظمة اوبك والاتحاد الاوروبي واتحاد اوراسيا واتحاد البرلمانات الاسلامية والاسيوية ومنظمة ايكو وسيكا ومجموعة الدول الثماني النامية (D8)، اكدوا حضورهم في هذا المراسم.

وعلما، ان مراسم اداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية المنتخب حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي، ستقام عند الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس القادم، (5 اب / اغسطس)، في قاعة مجلس الشورى الاسلامي بطهران. /انتهى/