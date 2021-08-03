  1. إيران
  2. السياسة
٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢١, ١٠:٤٤ ص

قبل دقائق؛

انطلاق مراسم إنفاذ حكم رئاسة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي

انطلاق مراسم إنفاذ حكم رئاسة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي

انطلقت قبل دقائق مراسم إنفاذ حكم رئاسة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي صباح اليوم الثلاثاء بحضور قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي وعدد من مسؤولي البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ينفذ قائد الثورة الاسلامية قرار تنصيب الرئيس رئيسي في حسينية الامام الخميني بالعاصمة طهران.

واقتصرت المشاركة في المراسم على كبار المسؤولين الايرانيين احترازا لاجراءات السلامة من وباء كورونا.

/انتهى/

رمز الخبر 1916660
https://ar.mehrnews.com/news/1916660/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 2 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات