انطلاق مراسم إنفاذ حكم رئاسة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ينفذ قائد الثورة الاسلامية قرار تنصيب الرئيس رئيسي في حسينية الامام الخميني بالعاصمة طهران.
واقتصرت المشاركة في المراسم على كبار المسؤولين الايرانيين احترازا لاجراءات السلامة من وباء كورونا.
/انتهى/
انطلقت قبل دقائق مراسم إنفاذ حكم رئاسة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي صباح اليوم الثلاثاء بحضور قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي وعدد من مسؤولي البلاد.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ينفذ قائد الثورة الاسلامية قرار تنصيب الرئيس رئيسي في حسينية الامام الخميني بالعاصمة طهران.
واقتصرت المشاركة في المراسم على كبار المسؤولين الايرانيين احترازا لاجراءات السلامة من وباء كورونا.
/انتهى/
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