انطلاق مراسم إنفاذ حكم رئاسة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ينفذ قائد الثورة الاسلامية قرار تنصيب الرئيس رئيسي في حسينية الامام الخميني بالعاصمة طهران.

واقتصرت المشاركة في المراسم على كبار المسؤولين الايرانيين احترازا لاجراءات السلامة من وباء كورونا.

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