السيد رئيسي: لا بد من حصول تحول في البلاد وهذا هو برنامج الحكومة الجديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لفت السيد رئيسي الى أن الرسالة التي وجهها الشعب الايراني في هذه الانتخابات يمكن تلخيضها بضرورة تغيير الوضع الحالي.

واشار رئيسي الى أن النموذج الذي تعتمده ايران في ادارة البلاد هو نموذج جديد من سيادة الشعب الدينية، وهي ثمرة جمهورية النظام واسلاميته.

وفي بداية المراسم قدم وزير الداخلية الايرانية عبد الرضا رحماني فضلي تقريرا حول اقامة الدورة الـ 13 لرئاسة الجمهورية التي فاز فيها السيد رئيسي.

وأشار رحماني فضلي الى أن ايران أجرت 40 انتخابات منذ تـاسيسها وحتى اليوم مما يعد مفخرة كبيرة للبلاد رغم الظروف التي مرت بها البلاد، وخاصة تآمر الأعداء عليها.

ولفت رحماني فضلي الى الانتخابات الرئاسية الاخيرة في ايران تكللت بالنجاح بفضل تعاون الحكومة والاحزاب وقوى الامن والمواطنين على الرغم من أن الانتخابات الأخيرة جرت في ظل ظروف استثنائية شهدت تفشي جائحة كورونا.

يتبع..