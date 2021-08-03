مراسم إنفاذ الحكم الرئاسي للرئيس الجديد تقام بعد دقائق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مراسم تنفيذ سماحة قائد الثورة الاسلامية حكم تولي ابراهيم رئيسي رئاسة الجمهورية، تقام مع رعاية البروتكولات الصحية.

منذ انتصار الثورة الاسلامية في ايران عام 1979 توالى على رئاسة البلاد 12 رئيسا فيما تبدأ اليوم فترة الرئيس الثالث عشر.

وفي زمن الامام الخميني الراحل اصدر سماحته أحكام تنصيب ابو الحسن بني صدر ومحمد علي رجائي وآية الله السيد علي الخامنئي كرؤساء للجمهورية الاسلامية على التوالي ، فيما تم في عهد قيادة السيد على الخامنئي تنصيب كل من أكبر هاشمي رفسنجاني وسيد محمد خاتمي ومحمود احمدي نجاد وحسن روحاني كرؤساء للبلاد.

تؤكد المادة 110 من الدستور الايراني، أن إمضاء حكم رئاسة الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب، هو من وظائف وصلاحيات القائد، فيما ينص قانون الانتخابات الرئاسية ان فترة رئاسة الجمهورية اربع سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ حكم الرئاسة من قبل قائد الثورة الاسلامية.

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