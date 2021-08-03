إيران تمتلك الاستعدادات الكافية للنهوض في جميع المجالات/ الشعب سجل حضورا ذا مغزى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك في نص حكم تنصيب الرئيس الجديد ابراهيم رئيسي بعد اختياره من قبل الشعب الايراني في الانتخابات الرئاسية الاخيرة.

واشار القائد في حكم التنصيب الى أن الشعب سجل حضورا ذا مغزى يبعث على العزة واختار شخصية جماهيرية تتمتع بالتقوى وذات تجربة لامعة في الادارة ، الأمر الذي يعبر عن العزم الراسخ للشعب على مواصلة الطريق النير للثورة الاسلامية أي طريق العدالة والتقدم والحرية.

واضاف القائد ان البلاد تمتلك الاستعدادات الكافية للنهوض في جميع المجالات ، داعيا الى رفع العراقيل في قطاع الانتاج ، وتقوية العملة الوطنية وتحسين المستوى المعيشي للطبقة المتوسطة والفقيرة والنهوض بالبلاد الى المكانة التي تستحقها.

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