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٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢١, ١١:٥٨ ص

في نص حكم قائد الثورة لــ"رئيسي":

إيران تمتلك الاستعدادات الكافية للنهوض في جميع المجالات/ الشعب سجل حضورا ذا مغزى

إيران تمتلك الاستعدادات الكافية للنهوض في جميع المجالات/ الشعب سجل حضورا ذا مغزى

أكد قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي ان بلدنا العزيز متعطش اليوم للخدمة وانه مستعد لحركة نهضوية في جميع المجالات، ومن هنا فهو بحاجة الى ادارة كفوءة وجهادية تتمتع بالعلم والشجاعة لتتمكن من تعبئة الأمة وخاصة الشباب لوضع البلاد في المكان الذي تستحقه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك في نص حكم تنصيب الرئيس الجديد ابراهيم رئيسي بعد اختياره من قبل الشعب الايراني في الانتخابات الرئاسية الاخيرة.

واشار القائد في حكم التنصيب الى أن الشعب سجل حضورا ذا مغزى يبعث على العزة واختار شخصية جماهيرية تتمتع بالتقوى وذات تجربة لامعة في الادارة ، الأمر الذي يعبر عن العزم الراسخ للشعب على مواصلة الطريق النير للثورة الاسلامية أي طريق العدالة والتقدم والحرية.

واضاف القائد ان البلاد تمتلك الاستعدادات الكافية للنهوض في جميع المجالات ، داعيا الى رفع العراقيل في قطاع الانتاج ، وتقوية العملة الوطنية وتحسين المستوى المعيشي للطبقة المتوسطة والفقيرة والنهوض بالبلاد الى المكانة التي تستحقها.

/انتهى/

رمز الخبر 1916664
https://ar.mehrnews.com/news/1916664/

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