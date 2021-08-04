كل الادعاءات الغربية ضد اللقاح الروسي "سبوتنيك V" غير مبررة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال لافروف في حديثه لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية والذي تم نشره على موقع وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء: "يخضع لقاح "سبوتنيك V" حاليا لما يسمى بالفحص المتسلسل في وكالة الأدوية الأوروبية. في شهري أبريل ومايو الماضيين زار الخبراء الأوروبيون المؤسسات الطبية في موسكو التي تشارك في التجارب السريرية لـ "سبوتنيك V"، وكذلك مواقع إنتاجه. وموظفو الوكالة على اتصال عمل مباشر مع ممثلي وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة في روسيا.

وذكر الوزير أن لقاح "سبوتنيك V" يستخدم حاليا في نحو 70 دولة بما فيها 8 دول أوروبية، مشيرا في الوقت ذاته إلى ازدياد "درجة التصريحات العدوانية" تجاه اللقاح الروسي من جانب ممثلين منفصلين للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.

وأضاف: "إذا دار الحديث سابقا عن ضرورة توخي الحذر، فلا يتورعون في الآونة الأخيرة عن الدعوات المباشرة لمنع دخول "سبوتنيك V" والمواطنين الأجانب الذين تم تطعيمهم بواسطته إلى الاتحاد الأوروبي".

وعبر عن اعتقاده أن الموظفين الأوروبيين كانوا منذ البداية يظهرون مقاييس مزدوجة تجاه الأدوية الروسية، مؤكدا أن بروكسل كانت توقع عقودا بمليارات الدولارت مع الشركة المنتجة للقاحات كورونا الغربية رغم غياب الموافقة الرسمية على استخدامها من جانب وكالة الأدوية الأوروبية. وأوضح: "لا سيما أن المفوضية الأوروبية حددت منذ البداية قائمة الموردين "المختارين" للقاح إلى أوروبا بالشركات الصيدلانية من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة. ونشهد هناك بوضوح علامات المنافسة غير العادلة".

وتابع: إننا واثقون بأنه لا مكان للسياسة في المجالات التي يدور الحديث فيها عن صحة وحياة الناس. وآمل بأن يأخذ شركاؤنا في الاتحاد الأوروبي ذلك بعين الاعتبار في كل المراحل المستقبلية لدارسة الطلب الروسي".

وأشار إلى أن الممثلين الفرنسيين "يحولون هذه المسألة وهي مسألة علمية وإنسانية بالضبط إلى مسألة سياسية"، الأمر الذي يتناقض، مع الموقف الذي أعلنته باريس سابقا.

وأوضح: "نذكر أقوال الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قال إن القرار حول تسجيل الدواء الروسي "سيؤسس على الاستنتاجات العلمية لا السياسية. وكان زميلي جان إيف لو دريان يعلن أنه لن تكون هناك أي حواجز لانتشار "سبوتنيك V" حال الموافقة عليه من جانب وكالة الأدوية الأوروبية واللجنة الفرنسية العليا لشؤون الصحة".

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