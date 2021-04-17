سيرغي لافروف: روسيا تضيف 8 مسؤولين أمريكيين إلى القائمة السوداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أوضح لافروف، الأمريكيون أضافوا إلى قائمة العقوبات ثمانية ممثلين عن الهياكل الروسية وممثلين عن الإدارة، بما في ذلك الإدارة الرئاسية ومكتب المدعي العام. واليوم، سننشر أيضًا قائمة بثمانية مسؤولين يمثلون القوى الحاكمة لإدارة واشنطن.

وجاء في بيان الخارجية نشر على موقعها: "سيتم قريباً على البوابة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية نشر أسماء ثمانية من كبار المسؤولين والشخصيات الأمريكية الحالية والسابقة المشاركة في تطوير وتنفيذ النهج المعادي لروسيا. سيمنعون من دخول الأراضي الروسية لأجل غير مسمى. إنه رد بالمثل على العقوبات ضد الأفراد الروس، الذين أدرجتهم الولايات المتحدة في "القائمة السوداء" الشهر الماضي".

كما أعلن لافروف، أن موسكو ستنهي عمل المؤسسات الأمريكية التي تتدخل في السياسة الروسية. بالإضافة إلى إيقاف ممارسة عملية توظيف مواطنين روس ومواطنين من دول أخرى للعمل في البعثات الدبلوماسية الأمريكية وطلبت من عشرة دبلوماسيين أمريكيين مغادرة أراضيها.

وجاء في بيان الخارجية الروسية المنشور على موقعها: "لا يمكن أن يمر هجوم إدارة جو بايدن ضد بلادنا بدون رد. يبدو أن واشنطن لا ترغب في الاقتناع بأنه في الواقع الجيوسياسي الجديد لا مكان للإملاءات أحادية الجانب، والسيناريوهات المفلسة لـ "احتواء موسكو" ، والتي لا تزال الولايات المتحدة تراهن عليها بقصر نظر، محفوفة بالمزيد من التدهور في العلاقات الروسية الأميركية".

وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة على روسيا تشمل إجراءات تستهدف 32 شخصا وكيانا وتطبيق حظر على شراء سندات الحكومة الروسية بدءا من 14 يونيو/حزيران وطرد 10 دبلوماسيين روس.

بدورها أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن رد موسكو على هذه العقوبات "سيكون حتميا ومدروسا" وسيتم إعلانه في أقرب وقت.

الجدير ذكره أن العلاقات بين البلدين مشوبة بالتوتر بسبب ملفات كثيرة بينها سوريا وأوكرانيا واتهامات بالتجسس والتدخل بالانتخابات وغيرها.

المصدر: سبوتنيك